На дне (сериал, 2009) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

7.72009, Eastbound & Down
Драма18+
Бывшая суперзвезда становится школьным физруком. Американская черная комедия от создателей «Завучей». Еще совсем недавно Кенни Пауэрс был одним из самых известных бейсболистов в стране — куча фанатов, многомиллионные контракты и внимание журналистов преследовали его по пятам. Но все меняется, когда его ловят на злоупотреблении стероидами. Спустя несколько лет мужчина приезжает в родной город и устраивается учителем физкультуры в школе, чтобы привести себя в форму и вернуться в большой спорт. Скверный характер Кенни и вредные привычки никуда не уходят, что награждает его дурной славой на новом месте работы. Даже девушка мечты не хочет с ним встречаться, выбирая вместо Пауэрса директора школы. Сможет ли Кенни измениться и вернуться в бейсбол, узнаете в дерзкой комедии «На дне» — сериал 2009 года доступен онлайн на видеосервисе Wink прямо сейчас!

Страна
США
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
28 мин / 00:28

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
8.2 IMDb

