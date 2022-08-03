На дне (сериал, 2009) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Бывшая суперзвезда становится школьным физруком. Американская черная комедия от создателей «Завучей». Еще совсем недавно Кенни Пауэрс был одним из самых известных бейсболистов в стране — куча фанатов, многомиллионные контракты и внимание журналистов преследовали его по пятам. Но все меняется, когда его ловят на злоупотреблении стероидами. Спустя несколько лет мужчина приезжает в родной город и устраивается учителем физкультуры в школе, чтобы привести себя в форму и вернуться в большой спорт. Скверный характер Кенни и вредные привычки никуда не уходят, что награждает его дурной славой на новом месте работы. Даже девушка мечты не хочет с ним встречаться, выбирая вместо Пауэрса директора школы. Сможет ли Кенни измениться и вернуться в бейсбол, узнаете в дерзкой комедии «На дне» — сериал 2009 года доступен онлайн на видеосервисе Wink прямо сейчас!

