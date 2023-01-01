Мститель. Страшный лес (сериал, 2023) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
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О сериале
Криминальный боевик с участием Игоря Жижикина о бывшем спецназовце, который решил восстановить справедливость в родном крае, увидев беспредел местных авторитетов. У лесника Андрея мрачное прошлое. Когда-то в рядах спецназа он охотился на террористов, но потерял свой отряд во время трагической операции в горах. Андрей уходит из вооруженных сил и становится лесником у себя дома. Удалившись от мирских забот, он чувствует себя гораздо лучше. Но однажды на территории, где он работает, происходит страшное преступление: трое мужчин насилуют молодую студентку. Поскольку один из них — родственник влиятельного преступника, полиция не хочет заниматься этим делом. Андрей не может спустить это с рук злодеям и отправляется мстить.
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Рейтинг
- ПЕРежиссёр
Павел
Еремин
- АПАктёр
Арсен
Петросян
- Актёр
Игорь
Жижикин
- МЖАктёр
Михаил
Жерневский
- ВШАктёр
Василий
Шемякинский
- МВАктриса
Марианна
Васильева
- СХАктёр
Сергей
Холмогоров
- Актёр
Александр
Обласов
- ИПАктриса
Инна
Перепелина
- ВВАктриса
Виктория
Высоцкая
- ГГАктёр
Геннадий
Горбачев
- ПЕСценарист
Павел
Еремин
- МППродюсер
Михаил
Погосов
- АППродюсер
Арсен
Петросян
- СЕПродюсер
Станислав
Егиянц
- ДЛПродюсер
Дмитрий
Лавров
- ЭПХудожница
Эльнара
Петросян
- АФХудожница
Альбина
Фаткуллина
- ААХудожница
Алина
Ашикарьян
- МРМонтажёр
Максим
Рощин
- ЕРОператор
Евгений
Розин
- СЕКомпозитор
Станислав
Егиянц