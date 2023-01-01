Мститель. Страшный лес (сериал, 2023) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Криминальный боевик с участием Игоря Жижикина о бывшем спецназовце, который решил восстановить справедливость в родном крае, увидев беспредел местных авторитетов. У лесника Андрея мрачное прошлое. Когда-то в рядах спецназа он охотился на террористов, но потерял свой отряд во время трагической операции в горах. Андрей уходит из вооруженных сил и становится лесником у себя дома. Удалившись от мирских забот, он чувствует себя гораздо лучше. Но однажды на территории, где он работает, происходит страшное преступление: трое мужчин насилуют молодую студентку. Поскольку один из них — родственник влиятельного преступника, полиция не хочет заниматься этим делом. Андрей не может спустить это с рук злодеям и отправляется мстить.



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