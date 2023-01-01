Мститель. Страшный лес. Сезон 1. Серия 2
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Сериалы
Мститель. Страшный лес
1-й сезон
2-я серия
7.92023, Мститель. Страшный лес. Сезон 1. Серия 2
Драма, Боевик18+
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Мститель. Страшный лес (сериал, 2023) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Криминальный боевик с участием Игоря Жижикина о бывшем спецназовце, который решил восстановить справедливость в родном крае, увидев беспредел местных авторитетов. У лесника Андрея мрачное прошлое. Когда-то в рядах спецназа он охотился на террористов, но потерял свой отряд во время трагической операции в горах. Андрей уходит из вооруженных сил и становится лесником у себя дома. Удалившись от мирских забот, он чувствует себя гораздо лучше. Но однажды на территории, где он работает, происходит страшное преступление: трое мужчин насилуют молодую студентку. Поскольку один из них — родственник влиятельного преступника, полиция не хочет заниматься этим делом. Андрей не может спустить это с рук злодеям и отправляется мстить.

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Страна
Россия
Жанр
Боевик, Криминал, Драма
Время
46 мин / 00:46

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Мститель. Страшный лес»