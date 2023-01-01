Биография

Геннадий Горбачев – российский актер кино, также известен как дизайнер и спортсмен. Родился в Москве 25 января 1980 года. Вырос будущий актер в творческой атмосфере, его родители также были связаны с искусством. В детстве увлекался работой с деревом и художественной резьбой, но проявлял интерес и к кинематографу. Получив среднее образование, подал документы в МГУКИ на актерскую специальность, куда был успешно зачислен. Окончив вуз в 2002 году, несколько лет занимался преимущественно карьерой в спорте, стал известным как бодибилдер. Свои первые роли Геннадий Горбачев сыграл в рекламе, еще до того, как начал сниматься в кино. Частную жизнь предпочитает не афишировать. В качестве профессионального актера дебютировал на экране в 2007 году, исполнив эпизодическую роль в сериале «Прапорщик Шматко, или Е-мое». Долгое время играл исключительно эпизодические роли или роли второго плана, часто даже не появляясь в титрах. Первой заметной работой стала роль оперуполномоченного Дениса в сериале «До суда», выходившем с 2010 по 2014 год. Также аудитория знает Геннадия Горбачева по фильмам «Легенда о Коловрате» и «Вий-2». Кроме того, снялся в нескольких музыкальных клипах российских исполнителей.