Моя Венера. Серия 2
Wink
Сериалы
Моя Венера
1-й сезон
2-я серия
9.42015, O mai Bineoseu
Мелодрама, Комедия18+

Моя Венера (сериал, 2015) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Дорама о первой красавице города, которая мечтает вернуть былую привлекательность. В старших классах Кан Джу Ын носила прозвище Венера из Тэгу, получала предложения из фэшн-индустрии и бесконечное восхищение окружающих. Однако девушка предпочла модельной карьере юриспруденцию. Сейчас Кан Джу Ын за тридцать, она работает в престижной адвокатской конторе, но жизнь, полная стрессов, сказалась на ее внешности. Кан Джу Ын переживает из-за утраты прежних параметров, как вдруг на ее пути встречается фитнес-тренер Джон Ким. Он загорается идеей вернуть красавице былую форму. Но, возможно, ей просто стоит принять себя? Как сложится судьба Кан Джу Ын, расскажет дорама «Моя Венера» с русской озвучкой на Wink.

Страна
Южная Корея
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
59 мин / 00:59

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.7 IMDb