WinkСериалыМоя Венера1-й сезон10-я серия
9.42015, O mai Bineoseu
Мелодрама, Комедия18+
Моя Венера (сериал, 2015) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 18+60 мин
Моя Венера
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+60 мин
Моя Венера
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+61 мин
Моя Венера
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+60 мин
Моя Венера
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+60 мин
Моя Венера
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+60 мин
Моя Венера
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+60 мин
Моя Венера
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+60 мин
Моя Венера
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+60 мин
Моя Венера
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 18+60 мин
Моя Венера
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 18+60 мин
Моя Венера
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 18+60 мин
Моя Венера
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 18+61 мин
Моя Венера
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 18+61 мин
Моя Венера
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 18+60 мин
Моя Венера
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 18+58 мин
Моя Венера
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
О сериале
Дорама о первой красавице города, которая мечтает вернуть былую привлекательность. В старших классах Кан Джу Ын носила прозвище Венера из Тэгу, получала предложения из фэшн-индустрии и бесконечное восхищение окружающих. Однако девушка предпочла модельной карьере юриспруденцию. Сейчас Кан Джу Ын за тридцать, она работает в престижной адвокатской конторе, но жизнь, полная стрессов, сказалась на ее внешности. Кан Джу Ын переживает из-за утраты прежних параметров, как вдруг на ее пути встречается фитнес-тренер Джон Ким. Он загорается идеей вернуть красавице былую форму. Но, возможно, ей просто стоит принять себя? Как сложится судьба Кан Джу Ын, расскажет дорама «Моя Венера» с русской озвучкой на Wink.
СтранаЮжная Корея
ЖанрКомедия, Мелодрама
КачествоFull HD
Время59 мин / 00:59
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
7.7 IMDb