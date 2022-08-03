Дорама о первой красавице города, которая мечтает вернуть былую привлекательность. В старших классах Кан Джу Ын носила прозвище Венера из Тэгу, получала предложения из фэшн-индустрии и бесконечное восхищение окружающих. Однако девушка предпочла модельной карьере юриспруденцию. Сейчас Кан Джу Ын за тридцать, она работает в престижной адвокатской конторе, но жизнь, полная стрессов, сказалась на ее внешности. Кан Джу Ын переживает из-за утраты прежних параметров, как вдруг на ее пути встречается фитнес-тренер Джон Ким. Он загорается идеей вернуть красавице былую форму. Но, возможно, ей просто стоит принять себя? Как сложится судьба Кан Джу Ын, расскажет дорама «Моя Венера» с русской озвучкой на Wink.

