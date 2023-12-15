Моя девочка (сериал, 2023) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Детективная мелодрама о полицейском, который вынужден брать на службу свою малолетнюю дочь. Григорий — старший оперуполномоченный, работает в МВД Питера и успел зарекомендовать себя как надежный и эффективный сотрудник. Бывший боец, он не сближается с коллегами и держится обособленно. После смерти жены он становится еще более нелюдимым, но самая большая травма настигает его маленькую дочь Машу, на глазах которой и произошло убийство. Девочку преследуют панические атаки, ведь она боится потерять еще и отца. Григорию приходится везде брать ее с собой, в том числе и на работу, несмотря на осуждение товарищей по службе. Выберет ли он семью или профессию, узнаете из мелодрамы «Моя девочка» — сериал 2023 смотреть онлайн можно на Wink.

