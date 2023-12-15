Эта серия пока недоступна
Моя девочка (сериал, 2023) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
О сериале
Детективная мелодрама о полицейском, который вынужден брать на службу свою малолетнюю дочь. Григорий — старший оперуполномоченный, работает в МВД Питера и успел зарекомендовать себя как надежный и эффективный сотрудник. Бывший боец, он не сближается с коллегами и держится обособленно. После смерти жены он становится еще более нелюдимым, но самая большая травма настигает его маленькую дочь Машу, на глазах которой и произошло убийство. Девочку преследуют панические атаки, ведь она боится потерять еще и отца. Григорию приходится везде брать ее с собой, в том числе и на работу, несмотря на осуждение товарищей по службе. Выберет ли он семью или профессию, узнаете из мелодрамы «Моя девочка» — сериал 2023 смотреть онлайн можно на Wink.
Рейтинг
- ККРежиссёр
Каролина
Кубринская
- МБРежиссёр
Максим
Бриус
- Актёр
Павел
Харланчук
- ТТАктриса
Татьяна
Тасенко
- ЕСАктриса
Елена
Симонова
- ЕИАктриса
Евгения
Игумнова
- ОЛАктриса
Ольга
Любимова
- Актёр
Сергей
Селин
- ЕОАктёр
Евгений
Овчинников
- СМАктёр
Сергей
Мигицко
- ЕКАктёр
Евгений
Кошелев
- АСАктёр
Алесь
Снопковский
- ЕМСценарист
Евгения
Мазурова
- АТСценарист
Алексей
Топорков
- ММСценарист
Михаил
Морозов
- ЕОСценарист
Елена
Ольшанская
- ИЮПродюсер
Инесса
Юрченко
- Продюсер
Сергей
Щеглов
- ЮШПродюсер
Юрий
Шалимов
- Продюсер
Марина
Белова
- ВСХудожник
Виталий
Сащиков
- ДАОператор
Дмитрий
Арефев
- ВТОператор
Вячеслав
Тюрин
- КЛОператор
Кристина
Лукаш
- ГФОператор
Георгий
Фиревич