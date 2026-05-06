Мой муж – герой. Сезон 2. Серия 9
Wink
Сериалы
Мой муж – герой
2-й сезон
9-я серия
8.82024, Zhui xu
Мультсериалы, Боевик16+
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Мой муж – герой (мультсериал, 2024) сезон 2 серия 9 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Успешный бизнесмен Нин И оказывается в прошлом — в мире, напоминающем Древний Китай. Он просыпается в теле слабого, неудачливого мужчины, который лишь номинально является супругом влиятельной женщины Су Таньэр. В патриархальном обществе таких людей, принятых в семью жены, не воспринимают всерьёз, и герою сложно чего-то добиться.

Страна
Китай
Жанр
Комедия, Боевик, Мультсериалы
Время
25 мин / 00:25

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.3 IMDb