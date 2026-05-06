Успешный бизнесмен Нин И оказывается в прошлом — в мире, напоминающем Древний Китай. Он просыпается в теле слабого, неудачливого мужчины, который лишь номинально является супругом влиятельной женщины Су Таньэр. В патриархальном обществе таких людей, принятых в семью жены, не воспринимают всерьёз, и герою сложно чего-то добиться.

