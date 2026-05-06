WinkСериалыМой муж – герой2-й сезон8-я серия
8.72024, Zhui xu
Мультсериалы, Боевик16+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
Мой муж – герой (мультсериал, 2024) сезон 2 серия 8 смотреть онлайн
- 16+25 мин
Мой муж – герой
Сезон 2 Серия 1
- 16+20 мин
Мой муж – герой
Сезон 2 Серия 2
- 16+23 мин
Мой муж – герой
Сезон 2 Серия 3
- 16+23 мин
Мой муж – герой
Сезон 2 Серия 4
- 16+24 мин
Мой муж – герой
Сезон 2 Серия 5
- 16+22 мин
Мой муж – герой
Сезон 2 Серия 6
- 16+23 мин
Мой муж – герой
Сезон 2 Серия 7
- 16+26 мин
Мой муж – герой
Сезон 2 Серия 8
- 16+26 мин
Мой муж – герой
Сезон 2 Серия 9
- 16+22 мин
Мой муж – герой
Сезон 2 Серия 10
- 16+24 мин
Мой муж – герой
Сезон 2 Серия 11
- 16+22 мин
Мой муж – герой
Сезон 2 Серия 12
- 16+22 мин
Мой муж – герой
Сезон 2 Серия 13
- 16+22 мин
Мой муж – герой
Сезон 2 Серия 14
- 16+23 мин
Мой муж – герой
Сезон 2 Серия 15
- 16+29 мин
Мой муж – герой
Сезон 2 Серия 16
О сериале
Успешный бизнесмен Нин И оказывается в прошлом — в мире, напоминающем Древний Китай. Он просыпается в теле слабого, неудачливого мужчины, который лишь номинально является супругом влиятельной женщины Су Таньэр. В патриархальном обществе таких людей, принятых в семью жены, не воспринимают всерьёз, и герою сложно чего-то добиться.
СтранаКитай
ЖанрКомедия, Боевик, Мультсериалы
Время25 мин / 00:25
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
7.3 IMDb