Мост (2018) (сериал, 2018) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

Две страны, одно преступление и двое совершенно разных по менталитету, темпераменту и методам следователей, которые вынуждены работать в паре. Остросюжетный сериал «Мост» — это третья международная адаптация шведско-датского детектива «Bron/Broen», заслужившего культовый статус.

