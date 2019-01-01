Московские тайны. Бедная Лиза. Сезон 1. Серия 1
Московские тайны. Бедная Лиза (сериал, 2019) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Детектив12+
Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

В одном из московских прудов находят утопленницу. Выясняется, что эта молодая женщина по имени Елизавета работала в библиотеке Культурного центра. Кто мог пожелать ей смерти? Сводный брат, претендовавший на деньги от проданной квартиры? Продавец в антикварном, где покойная незадолго до смерти приобрела ценную книгу? Или же Лиза повторила сюжет Карамзина и в самом деле покончила с собой от несчастной любви, как утверждает ее бывший возлюбленный Эраст?
У Насти Вяземской есть еще одна версия: среди предков Елизаветы был известный купец-коллекционер, и, по слухам, одна драгоценность из его коллекции не была утеряна, а тайно хранилась в семье Лизы. И, если так, то утонувшая девушка была последней обладательницей этого сокровища…

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг