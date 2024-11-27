Монсики (мультсериал, 2018) сезон 3 серия 6 смотреть онлайн

Острова Монсиленда представляют собой воплощения настроений. Здесь есть море Любви, Зловулкан, поляна Грусти, облака Счастья, остров Уныния, пещеры Жадности, где водятся страхи, засасывающее болото Зависти, вечно холодный Пик Зазнайства и безжизненная пустыня Лени. Проблема в том, что острова притягивают Монсиков помимо их воли, — стоит лишь человечкам впасть в соответствующее эмоциональное состояние!

