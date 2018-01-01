Как обмануть Пустыню Лени
Wink
Детям
Монсики
2-й сезон
Как обмануть Пустыню Лени
8.42018, Как обмануть Пустыню Лени
Мультсериалы, Для самых маленьких0+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Монсики (мультсериал, 2018) сезон 2 серия 6 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон

О сериале

Острова Монсиленда представляют собой воплощения настроений. Здесь есть море Любви, Зловулкан, поляна Грусти, облака Счастья, остров Уныния, пещеры Жадности, где водятся страхи, засасывающее болото Зависти, вечно холодный Пик Зазнайства и безжизненная пустыня Лени. Проблема в том, что острова притягивают Монсиков помимо их воли, — стоит лишь человечкам впасть в соответствующее эмоциональное состояние!

Сериал Как обмануть Пустыню Лени 2 сезон 6 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы, Для самых маленьких
Время
6 мин / 00:06

Рейтинг

8.4 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Монсики»