Миссис Америка. Сезон 1. Серия 1
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Миссис Америка (сериал, 2020) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2020, Mrs. America
Драма, Биография18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

США, 1970-е. У борцов за права женщин появилась реальная возможность принять поправку в Конституцию о равных правах, которая была предложена ещe в 1923 году. Но консервативная адвокатесса Филлис Шлэфли видит в этом нововведении угрозу. Она решает оставить многолетние попытки попасть в Конгресс и организует кампанию против изменения Конституции в родном штате Иллинойс.

Страна
США
Жанр
Исторический, Драма, Биография
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Миссис Америка»