Миссис Америка (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн

США, 1970-е. У борцов за права женщин появилась реальная возможность принять поправку в Конституцию о равных правах, которая была предложена ещe в 1923 году. Но консервативная адвокатесса Филлис Шлэфли видит в этом нововведении угрозу. Она решает оставить многолетние попытки попасть в Конгресс и организует кампанию против изменения Конституции в родном штате Иллинойс.

