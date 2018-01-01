Миссис Америка (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн

WinkСериалыМиссис Америка1-й сезон
Этот сезон пока недоступен
США, 1970-е. У борцов за права женщин появилась реальная возможность принять поправку в Конституцию о равных правах, которая была предложена ещe в 1923 году. Но консервативная адвокатесса Филлис Шлэфли видит в этом нововведении угрозу. Она решает оставить многолетние попытки попасть в Конгресс и организует кампанию против изменения Конституции в родном штате Иллинойс.
СтранаСША
ЖанрИсторический, Драма
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
7.9 IMDb
- АБРежиссёр
Анна
Боден
- РФРежиссёр
Райан
Флек
- ААРежиссёр
Амма
Асанте
- ЛдРежиссёр
Лор
де Клермон-Тоннер
- Актриса
Кейт
Бланшетт
- Актриса
Роуз
Бирн
- Актриса
Элизабет
Бэнкс
- УААктриса
Узо
Адуба
- ККАктриса
Кэйли
Картер
- Актриса
Эри
Грейнор
- Актриса
Мелани
Лински
- ММАктриса
Марго
Мартиндейл
- Актёр
Джон
Слэттери
- Актриса
Джинн
Трипплхорн
- МШСценарист
Мика
Шрафт
- Продюсер
Кейт
Бланшетт
- АБПродюсер
Анна
Боден
- РФПродюсер
Райан
Флек
- МЛХудожница
Мара
ЛеПере-Шлуп
- АСХудожница
Амбика
Субра
- БДХудожница
Бина
Дайгелер
- РКМонтажёр
Роберт
Комацу
- КТОператор
Крис
Тиг
- Композитор
Крис
Бауэрс