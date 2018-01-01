Wink
Миссис Америка
1-й сезон

Миссис Америка (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн

2020, Mrs. America 9 серий
Драма, Исторический18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

США, 1970-е. У борцов за права женщин появилась реальная возможность принять поправку в Конституцию о равных правах, которая была предложена ещe в 1923 году. Но консервативная адвокатесса Филлис Шлэфли видит в этом нововведении угрозу. Она решает оставить многолетние попытки попасть в Конгресс и организует кампанию против изменения Конституции в родном штате Иллинойс.

Страна
США
Жанр
Исторический, Драма

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.9 IMDb

