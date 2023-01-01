Миссис Америка
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Миссис Америка

Миссис Америка (сериал, 2020) смотреть онлайн

2020, Mrs. America 1 сезон
Драмы, Исторические18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

США, 1970-е. У борцов за права женщин появилась реальная возможность принять поправку в Конституцию о равных правах, которая была предложена ещe в 1923 году. Но консервативная адвокатесса Филлис Шлэфли видит в этом нововведении угрозу. Она решает оставить многолетние попытки попасть в Конгресс и организует кампанию против изменения Конституции в родном штате Иллинойс.

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Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Миссис Америка»

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