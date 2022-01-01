Миротворец (2022) (сериал, 2022) сезон 2 серия 8 смотреть онлайн
- 18+40 мин
Миротворец (2022)
Сезон 2 Серия 1
- 18+44 мин
Миротворец (2022)
Сезон 2 Серия 2
- 18+37 мин
Миротворец (2022)
Сезон 2 Серия 3
- 18+38 мин
Миротворец (2022)
Сезон 2 Серия 4
- 18+36 мин
Миротворец (2022)
Сезон 2 Серия 5
- 18+32 мин
Миротворец (2022)
Сезон 2 Серия 6
- 18+31 мин
Миротворец (2022)
Сезон 2 Серия 7
- 18+51 мин
Миротворец (2022)
Сезон 2 Серия 8
О сериале
Суперсолдат по прозвищу Миротворец открывает для себя параллельные вселенные. Не пропустите продолжение популярного кинокомикса «Миротворец»: 2 сезон. Смотрите сериал «Миротворец» в подписке Amediateka на сервисе Wink.
Во втором сезоне прошлое Кристофера Смита дает о себе знать. На суперсолдата открывает охоту Рик Флэг — старший, который хочет отомстить Миротворцу за смерть сына. В это же время Миротворец выясняет, что через межпространственный разлом у себя дома он может попасть в параллельную вселенную, где его близкие живы, а он сам герой. Принять правильное решение и выпутаться из проблем Крису будут помогать его товарищи по миссии «Бабочки».
Сбежит ли Миротворец от своего прошлого или столкнется с ним лицом к лицу? Не пропустите продолжение топового шоу «Миротворец»: 2 сезон. Смотрите сериал «Миротворец» в подписке Amediateka на сервисе Wink.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Фантастика, Боевик, Приключения, Криминал, Фэнтези
Время50 мин / 00:50
Рейтинг
- ДГРежиссёр
Джеймс
Ганн
- БАРежиссёр
Брэд
Андерсон
- ДХРежиссёр
Джоди
Хилл
- РРРежиссёр
Розмари
Родригез
- ДСАктёр
Джон
Сина
- ДБАктриса
Даниэль
Брукс
- ФСАктёр
Фредди
Строма
- ЧИАктёр
Чукуди
Ивуджи
- ДХАктриса
Дженнифер
Холлэнд
- СЭАктёр
Стив
Эйджи
- Актёр
Роберт
Патрик
- Актёр
Локлин
Манро
- ЭЛАктриса
Элизабет
Ладлоу
- РМАктёр
Ризван
Манжи
- ДГСценарист
Джеймс
Ганн
- ДШСценарист
Джо
Шустер
- ДССценарист
Джерри
Сигел
- ДГПродюсер
Джеймс
Ганн
- ММПродюсер
Мэттью
Миллер
- Продюсер
Питер
Сафран
- БХПродюсер
Брайан
Х. Кэрролл
- ШГХудожник
Шеннон
Гроувер
- КИХудожница
Катрин
Ирча
- ДХХудожник
Дэвид
Хэдэвей
- ФРМонтажёр
Фред
Раскин
- ГФМонтажёр
Грегг
Физерман
- МБОператор
Майкл
Бонвилейн
- СМОператор
Сэм
МакКёрди
- КККомпозитор
Кевин
Кайнер
- КМКомпозитор
Клинт
Мэнселл