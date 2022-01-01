Миротворец (2022) (сериал, 2022) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн

Миротворец (2022). Сезон 2. Серия 5
Миротворец (2022)
2-й сезон
5-я серия
8.72022, Peacemaker
Фантастика, Приключения18+
О сериале

Суперсолдат по прозвищу Миротворец открывает для себя параллельные вселенные. Не пропустите продолжение популярного кинокомикса «Миротворец»: 2 сезон. Смотрите сериал «Миротворец» в подписке Amediateka на сервисе Wink.

Во втором сезоне прошлое Кристофера Смита дает о себе знать. На суперсолдата открывает охоту Рик Флэг — старший, который хочет отомстить Миротворцу за смерть сына. В это же время Миротворец выясняет, что через межпространственный разлом у себя дома он может попасть в параллельную вселенную, где его близкие живы, а он сам герой. Принять правильное решение и выпутаться из проблем Крису будут помогать его товарищи по миссии «Бабочки».

Сбежит ли Миротворец от своего прошлого или столкнется с ним лицом к лицу? Не пропустите продолжение топового шоу «Миротворец»: 2 сезон. Смотрите сериал «Миротворец» в подписке Amediateka на сервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Комедия, Фантастика, Боевик, Приключения, Криминал, Фэнтези
Время
35 мин / 00:35

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.3 IMDb

