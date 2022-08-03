Миротворец (2022) (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн

Когда миру грозит опасность, его единственное спасение — суперсолдат по прозвищу Миротворец. 1 сезон топового телешоу уже можно посмотреть на видеосервисе. Смотрите сериал «Миротворец» в подписке Amediateka на сервисе Wink.



В первом сезоне мы видим, что Кристофер Смит, или Миротворец, выжил в последней миссии. Несмотря на совершенное убийство, фанатичному борцу за мир дают новую команду и важную миссию «Бабочки». Теперь он вместе с отрядом из отбросов спецслужб и ручным орлом по кличке Орлуша должен вычислить внеземных паразитов, охотящихся на людей. Спецотряду придется найти слабое место врагов и не позволить им уничтожить человечество.



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