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Миротворец (2022)
1-й сезон

Миротворец (2022) (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн

8.72022, Peacemaker 8 серий
Фантастика, Приключения18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Когда миру грозит опасность, его единственное спасение — суперсолдат по прозвищу Миротворец. 1 сезон топового телешоу уже можно посмотреть на видеосервисе. Смотрите сериал «Миротворец» в подписке Amediateka на сервисе Wink.

В первом сезоне мы видим, что Кристофер Смит, или Миротворец, выжил в последней миссии. Несмотря на совершенное убийство, фанатичному борцу за мир дают новую команду и важную миссию «Бабочки». Теперь он вместе с отрядом из отбросов спецслужб и ручным орлом по кличке Орлуша должен вычислить внеземных паразитов, охотящихся на людей. Спецотряду придется найти слабое место врагов и не позволить им уничтожить человечество.

Спасет ли мир Миротворец или снова запорет миссию? Не пропустите эпичный кинокомикс «Миротворец», 1 сезон популярного сериала от Джеймса Ганна. Смотрите сериал «Миротворец» в подписке Amediateka на сервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Комедия, Фантастика, Боевик, Приключения, Криминал, Фэнтези

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Миротворец (2022)»