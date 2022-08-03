Миротворец (2022) (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн
- 18+44 мин
Миротворец (2022)
Сезон 1 Серия 1
- 18+38 мин
Миротворец (2022)
Сезон 1 Серия 2
- 18+38 мин
Миротворец (2022)
Сезон 1 Серия 3
- 18+45 мин
Миротворец (2022)
Сезон 1 Серия 4
- 18+40 мин
Миротворец (2022)
Сезон 1 Серия 5
- 18+45 мин
Миротворец (2022)
Сезон 1 Серия 6
- 18+38 мин
Миротворец (2022)
Сезон 1 Серия 7
- 18+43 мин
Миротворец (2022)
Сезон 1 Серия 8
О сериале
Когда миру грозит опасность, его единственное спасение — суперсолдат по прозвищу Миротворец. 1 сезон топового телешоу уже можно посмотреть на видеосервисе. Смотрите сериал «Миротворец» в подписке Amediateka на сервисе Wink.
В первом сезоне мы видим, что Кристофер Смит, или Миротворец, выжил в последней миссии. Несмотря на совершенное убийство, фанатичному борцу за мир дают новую команду и важную миссию «Бабочки». Теперь он вместе с отрядом из отбросов спецслужб и ручным орлом по кличке Орлуша должен вычислить внеземных паразитов, охотящихся на людей. Спецотряду придется найти слабое место врагов и не позволить им уничтожить человечество.
Спасет ли мир Миротворец или снова запорет миссию? Не пропустите эпичный кинокомикс «Миротворец», 1 сезон популярного сериала от Джеймса Ганна. Смотрите сериал «Миротворец» в подписке Amediateka на сервисе Wink.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Фантастика, Боевик, Приключения, Криминал, Фэнтези
Рейтинг
- ДГРежиссёр
Джеймс
Ганн
- БАРежиссёр
Брэд
Андерсон
- ДХРежиссёр
Джоди
Хилл
- РРРежиссёр
Розмари
Родригез
- ДСАктёр
Джон
Сина
- ДБАктриса
Даниэль
Брукс
- ФСАктёр
Фредди
Строма
- ЧИАктёр
Чукуди
Ивуджи
- ДХАктриса
Дженнифер
Холлэнд
- СЭАктёр
Стив
Эйджи
- Актёр
Роберт
Патрик
- Актёр
Локлин
Манро
- ЭЛАктриса
Элизабет
Ладлоу
- РМАктёр
Ризван
Манжи
- ДГСценарист
Джеймс
Ганн
- ДШСценарист
Джо
Шустер
- ДССценарист
Джерри
Сигел
- ДГПродюсер
Джеймс
Ганн
- ММПродюсер
Мэттью
Миллер
- Продюсер
Питер
Сафран
- БХПродюсер
Брайан
Х. Кэрролл
- ШГХудожник
Шеннон
Гроувер
- КИХудожница
Катрин
Ирча
- ДХХудожник
Дэвид
Хэдэвей
- ФРМонтажёр
Фред
Раскин
- ГФМонтажёр
Грегг
Физерман
- МБОператор
Майкл
Бонвилейн
- СМОператор
Сэм
МакКёрди
- КККомпозитор
Кевин
Кайнер
- КМКомпозитор
Клинт
Мэнселл