8.72022, Peacemaker
Фантастика, Комедия18+
Миротворец (2022) (сериал, 2022) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+44 мин
Миротворец (2022)
Сезон 1 Серия 1
- 18+38 мин
Миротворец (2022)
Сезон 1 Серия 2
- 18+38 мин
Миротворец (2022)
Сезон 1 Серия 3
- 18+45 мин
Миротворец (2022)
Сезон 1 Серия 4
- 18+40 мин
Миротворец (2022)
Сезон 1 Серия 5
- 18+45 мин
Миротворец (2022)
Сезон 1 Серия 6
- 18+38 мин
Миротворец (2022)
Сезон 1 Серия 7
- 18+43 мин
Миротворец (2022)
Сезон 1 Серия 8
О сериале
Знакомьтесь, Миротворец. Супергерой, точнее, суперзлодей. Член «Отряда самоубийц». Миротворец полностью оправдывает своe имя. Он настолько желает мира во всeм мире, что готов ради этой цели убивать и крушить направо и налево. Конечно же, все поверженные враги – отъявленные мерзавцы и преступники, которые сполна заслужили свою участь. Однако, иногда главному герою приходит в голову мысль, что его методы не приводят к желаемому результату, ведь мир во всeм мире всe не наступает.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Фантастика, Боевик, Приключения, Криминал, Фэнтези
КачествоFull HD
Время43 мин / 00:43
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
8.3 IMDb
- ДГРежиссёр
Джеймс
Ганн
- БАРежиссёр
Брэд
Андерсон
- ДХРежиссёр
Джоди
Хилл
- РРРежиссёр
Розмари
Родригез
- ДСАктёр
Джон
Сина
- ДБАктриса
Даниэль
Брукс
- ФСАктёр
Фредди
Строма
- ЧИАктёр
Чукуди
Ивуджи
- ДХАктриса
Дженнифер
Холлэнд
- СЭАктёр
Стив
Эйджи
- Актёр
Роберт
Патрик
- Актёр
Локлин
Манро
- ЭЛАктриса
Элизабет
Ладлоу
- РМАктёр
Ризван
Манжи
- ДГСценарист
Джеймс
Ганн
- ДШСценарист
Джо
Шустер
- ДССценарист
Джерри
Сигел
- ДГПродюсер
Джеймс
Ганн
- ММПродюсер
Мэттью
Миллер
- Продюсер
Питер
Сафран
- БХПродюсер
Брайан
Х. Кэрролл
- ШГХудожник
Шеннон
Гроувер
- КИХудожница
Катрин
Ирча
- ДХХудожник
Дэвид
Хэдэвей
- ФРМонтажёр
Фред
Раскин
- ГФМонтажёр
Грегг
Физерман
- МБОператор
Майкл
Бонвилейн
- СМОператор
Сэм
МакКёрди
- КККомпозитор
Кевин
Кайнер
- КМКомпозитор
Клинт
Мэнселл