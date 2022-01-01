Миротворец (2022) (сериал, 2022) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн

Знакомьтесь, Миротворец. Супергерой, точнее, суперзлодей. Член «Отряда самоубийц». Миротворец полностью оправдывает своe имя. Он настолько желает мира во всeм мире, что готов ради этой цели убивать и крушить направо и налево. Конечно же, все поверженные враги – отъявленные мерзавцы и преступники, которые сполна заслужили свою участь. Однако, иногда главному герою приходит в голову мысль, что его методы не приводят к желаемому результату, ведь мир во всeм мире всe не наступает. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.



