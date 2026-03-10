Минин и Пожарский. Сезон 1. Серия 1
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Минин и Пожарский (сериал, 1939) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

9.41939, Минин и Пожарский. Сезон 1. Серия 1
Биография, Военный18+
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Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Начало XVII века. Уже шестой год русская земля под игом интервенции. Осенью 1610 года польские паны обманом захватывают Кремль и пытаются прорваться на север Руси. Повсюду вспыхивали восстания, но хорошо вооруженные интервенты разбивают разрозненные крестьянские отряды. Освободительное движение возглавляют нижегородский купец Кузьма и князь Дмитрий Пожарский.

Страна
СССР
Жанр
Военный, Исторический, Боевик, Драма, Биография
Время
82 мин / 01:22

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Минин и Пожарский»