Минин и Пожарский (сериал, 1939) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
9.41939, Минин и Пожарский. Сезон 1. Серия 1
Биография, Военный18+
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Сезоны и серии
О сериале
Начало XVII века. Уже шестой год русская земля под игом интервенции. Осенью 1610 года польские паны обманом захватывают Кремль и пытаются прорваться на север Руси. Повсюду вспыхивали восстания, но хорошо вооруженные интервенты разбивают разрозненные крестьянские отряды. Освободительное движение возглавляют нижегородский купец Кузьма и князь Дмитрий Пожарский.
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.4 IMDb
- ВПРежиссёр
Всеволод
Пудовкин
- МДРежиссёр
Михаил
Доллер
- АХАктёр
Александр
Ханов
- БЛАктёр
Борис
Ливанов
- БЧАктёр
Борис
Чирков
- ВДАктёр
Владимир
Дорофеев
- ИЧАктёр
Иван
Чувелев
- ВМАктёр
Владимир
Москвин
- ЛСАктёр
Лев
Свердлин
- СКАктёр
Сергей
Комаров
- АГАктёр
Анатолий
Горюнов
- ННАктриса
Нина
Никитина
- ННАктёр
Николай
Никитич
- МААктёр
Михаил
Астангов
- ЛФАктёр
Лев
Фенин
- ЕКАктриса
Елизавета
Кузюрина
- ВШСценарист
Виктор
Шкловский
- КЕХудожник
Константин
Ефимов
- ЛПМонтажёр
Людмила
Печиева