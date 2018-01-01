Wink
Минин и Пожарский
Актёры и съёмочная группа сериала «Минин и Пожарский»

Режиссёры

Всеволод Пудовкин

Режиссёр
Михаил Доллер

Режиссёр

Актёры

Александр Ханов

Актёр
Борис Ливанов

Актёр
Борис Чирков

Актёр
Владимир Дорофеев

Актёр
Иван Чувелев

Актёр
Владимир Москвин

Актёр
Лев Свердлин

Актёр
Сергей Комаров

Актёр
Анатолий Горюнов

Актёр
Нина Никитина

Актриса
Николай Никитич

Актёр
Михаил Астангов

Актёр
Лев Фенин

Актёр
Елизавета Кузюрина

Актриса

Сценаристы

Виктор Шкловский

Сценарист

Художники

Константин Ефимов

Художник

Монтажёры

Людмила Печиева

Монтажёр