WinkСериалыМинин и Пожарский1-й сезон
Минин и Пожарский (сериал, 1939) сезон 1 смотреть онлайн
1939, Минин и Пожарский. Сезон 1 2 серии
Исторический6+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»
Сезоны и серии
О сериале
Начало XVII века. Уже шестой год русская земля под игом интервенции. Осенью 1610 года польские паны обманом захватывают Кремль и пытаются прорваться на север Руси. Повсюду вспыхивали восстания, но хорошо вооруженные интервенты разбивают разрозненные крестьянские отряды. Освободительное движение возглавляют нижегородский купец Кузьма и князь Дмитрий Пожарский.
ЖанрИсторический
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.4 IMDb