Минин и Пожарский (сериал, 1939) сезон 1 смотреть онлайн

Начало XVII века. Уже шестой год русская земля под игом интервенции. Осенью 1610 года польские паны обманом захватывают Кремль и пытаются прорваться на север Руси. Повсюду вспыхивали восстания, но хорошо вооруженные интервенты разбивают разрозненные крестьянские отряды. Освободительное движение возглавляют нижегородский купец Кузьма и князь Дмитрий Пожарский.

