Месть на десерт (сериал, 2019) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Мария и Андрей Быстровы – следователи Следственного Комитета. Узнав, что муж ей изменил, Мария назло ему встречается с бывшим поклонником. Вскоре она понимает, что беременна. Брак Быстровых рушится, однако новое расследование им приходится вести вместе. Отравлен бизнесмен. Яд был в пирожном, которое жена Елена привезла ему с работы: она объясняет, что десерт ей оставил в подарок кто-то из пациентов. Подозреваемый быстро находится. Но когда дело кажется раскрытым, в жизни Елены происходит новая драма. Становится ясно, что у нее есть тайный враг, который придумал изощренный план мести. Но Елена не может вспомнить, кому перешла дорогу.



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