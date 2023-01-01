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Месть на десерт
Актёры и съёмочная группа сериала «Месть на десерт»

Актёры и съёмочная группа сериала «Месть на десерт»

Режиссёры

Александр Хван

Александр Хван

Режиссёр

Актёры

Полина Кузьминская

Полина Кузьминская

АктрисаМария Быстрова
Виктория Маслова

Виктория Маслова

АктрисаЕлена
Алексей Демидов

Алексей Демидов

АктёрАндрей Быстров
Тимур Орагвелидзе

Тимур Орагвелидзе

АктёрМахатели
Ирина Фролова

Ирина Фролова

АктрисаИрина
Виктория Белякова

Виктория Белякова

АктрисаДаша
Павел Клячин

Павел Клячин

АктёрОлег
Сергей Шаталов

Сергей Шаталов

АктёрВлад Сычёв
Любовь Франк

Любовь Франк

Актриса
Татьяна Шумова

Татьяна Шумова

Актрисамать Марии
Борис Покровский

Борис Покровский

АктёрДмитрий
Степан Лапин

Степан Лапин

АктёрАнтон
Александр Басов

Александр Басов

Актёрглавврач
Святослав Насташевский

Святослав Насташевский

АктёрЛебедев
Игорь Денисов

Игорь Денисов

Актёрюрист

Сценаристы

Вера Шер

Вера Шер

Сценарист

Продюсеры

Виктор Будилов

Виктор Будилов

Продюсер
Татьяна Огородникова

Татьяна Огородникова

Продюсер
Галина Лифанова

Галина Лифанова

Продюсер
Александр Пилипец

Александр Пилипец

Продюсер
Илья Гимельфарб

Илья Гимельфарб

Продюсер

Художники

Кристина Козловская

Кристина Козловская

Художница

Монтажёры

Илья Гимельфарб

Илья Гимельфарб

Монтажёр

Операторы

Илья Шпиз

Илья Шпиз

Оператор