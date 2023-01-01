Месть на десерт (сериал, 2019) смотреть онлайн
Сезоны и серии
О сериале
Мария и Андрей Быстровы – следователи Следственного Комитета. Узнав, что муж ей изменил, Мария назло ему встречается с бывшим поклонником. Вскоре она понимает, что беременна. Брак Быстровых рушится, однако новое расследование им приходится вести вместе. Отравлен бизнесмен. Яд был в пирожном, которое жена Елена привезла ему с работы: она объясняет, что десерт ей оставил в подарок кто-то из пациентов. Подозреваемый быстро находится. Но когда дело кажется раскрытым, в жизни Елены происходит новая драма. Становится ясно, что у нее есть тайный враг, который придумал изощренный план мести. Но Елена не может вспомнить, кому перешла дорогу.
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Рейтинг
- АХРежиссёр
Александр
Хван
- Актриса
Полина
Кузьминская
- Актриса
Виктория
Маслова
- Актёр
Алексей
Демидов
- ТОАктёр
Тимур
Орагвелидзе
- ИФАктриса
Ирина
Фролова
- ВБАктриса
Виктория
Белякова
- ПКАктёр
Павел
Клячин
- СШАктёр
Сергей
Шаталов
- ЛФАктриса
Любовь
Франк
- ТШАктриса
Татьяна
Шумова
- БПАктёр
Борис
Покровский
- СЛАктёр
Степан
Лапин
- АБАктёр
Александр
Басов
- СНАктёр
Святослав
Насташевский
- ИДАктёр
Игорь
Денисов
- ВШСценарист
Вера
Шер
- ВБПродюсер
Виктор
Будилов
- ТОПродюсер
Татьяна
Огородникова
- ГЛПродюсер
Галина
Лифанова
- АППродюсер
Александр
Пилипец
- ИГПродюсер
Илья
Гимельфарб
- ККХудожница
Кристина
Козловская
- ИГМонтажёр
Илья
Гимельфарб
- ИШОператор
Илья
Шпиз