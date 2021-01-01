WinkСериалыМеланхолия1-й сезон13-я серия
9.02021, Mellangkkollia
Драмы18+
Меланхолия (сериал, 2021) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 18+69 мин
Меланхолия
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+71 мин
Меланхолия
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+65 мин
Меланхолия
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+66 мин
Меланхолия
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+62 мин
Меланхолия
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+70 мин
Меланхолия
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+59 мин
Меланхолия
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+59 мин
Меланхолия
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+59 мин
Меланхолия
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 18+64 мин
Меланхолия
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 18+66 мин
Меланхолия
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 18+62 мин
Меланхолия
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 18+59 мин
Меланхолия
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 18+59 мин
Меланхолия
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 18+59 мин
Меланхолия
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 18+66 мин
Меланхолия
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
Сюжет
Преподавательница математики Чи Юн-су работает в престижной школе и заводит дружбу со своим учеником по имени Пак Сын-ю. Парень проваливает экзамен за экзаменом, но, благодаря настойчивости учительницы, выправляет отметки и становится первым в классе. Конечно, подобное не нравится ни родителям школьников, ни преподавателям. Раздувается скандал, Чи Юн-су увольняется. Благодарный ученик решает отомстить за неё спустя много лет.
Сериал Меланхолия 1 сезон 13 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаЮжная Корея
ЖанрыДрамы
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.3 IMDb