Меланхолия (сериал, 2021) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Меланхолия. Сезон 1. Серия 5
Меланхолия
1-й сезон
5-я серия
9.02021, Mellangkkollia
Драма18+
О сериале

Преподавательница математики Чи Юн-су работает в престижной школе и заводит дружбу со своим учеником по имени Пак Сын-ю. Парень проваливает экзамен за экзаменом, но, благодаря настойчивости учительницы, выправляет отметки и становится первым в классе. Конечно, подобное не нравится ни родителям школьников, ни преподавателям. Раздувается скандал, Чи Юн-су увольняется. Благодарный ученик решает отомстить за неё спустя много лет.

Страна
Южная Корея
Жанр
Драма
Время
63 мин / 01:03

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.3 IMDb