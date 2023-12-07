Меланхолия (сериал, 2021) сезон 1 серия 15 смотреть онлайн

Преподавательница математики Чи Юн-су работает в престижной школе и заводит дружбу со своим учеником по имени Пак Сын-ю. Парень проваливает экзамен за экзаменом, но, благодаря настойчивости учительницы, выправляет отметки и становится первым в классе. Конечно, подобное не нравится ни родителям школьников, ни преподавателям. Раздувается скандал, Чи Юн-су увольняется. Благодарный ученик решает отомстить за неё спустя много лет.

