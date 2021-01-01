Меланхолия. Сезон 1. Серия 11
Wink
Сериалы
Меланхолия
1-й сезон
11-я серия
9.02021, Mellangkkollia
Драмы18+

Меланхолия (сериал, 2021) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Преподавательница математики Чи Юн-су работает в престижной школе и заводит дружбу со своим учеником по имени Пак Сын-ю. Парень проваливает экзамен за экзаменом, но, благодаря настойчивости учительницы, выправляет отметки и становится первым в классе. Конечно, подобное не нравится ни родителям школьников, ни преподавателям. Раздувается скандал, Чи Юн-су увольняется. Благодарный ученик решает отомстить за неё спустя много лет.

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Информация

Страна
Южная Корея
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.3 IMDb