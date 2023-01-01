Меланхолия (сериал, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Дорама об учительнице математики и ее одаренном ученике, которым придется столкнуться с несправедливостью и коррупцией.



Чи Юнсу преподает математику в престижной частной школе, которая стала пристанищем для коррупции. С виду Юнсу добрая и обаятельная, но стоит ей поставить себе цель, как она превращается в воплощение строгости и непоколебимости. От своих учеников она требует думать своей головой и находить нестандартные решения задач. Когда она знакомится с Пэк Сыню, не отличающимся успеваемостью трудным подростком, она сразу распознает в нем математический талант. Благодаря помощи Юнсу, Сыню быстро становится лучшим учеником в классе. Но из-за их дружбы в школе разгорается скандал, который может привести к непредвиденным последствиям.



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