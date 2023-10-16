8.52021, Mocro Maffia
Криминал, Детектив18+
Марокканская мафия (сериал, 2021) сезон 5 серия 7 смотреть онлайн
О сериале
Голландский журналист и писатель Рейн де Ваард буквально вытягивает себя из кризиса, чтобы выполнить завет покойной жены и сочинить новую книгу. Он решает посвятить ее реальной подпольной борьбе наркоторговцев, развязанной полгода назад бывшими лучшими друзьями-арабами. Рейн начинает свое исследование злых улиц Амстердама, полных опасности, пороков и вражды.
СтранаНидерланды
ЖанрКриминал, Детектив
Время55 мин / 00:55
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
8.1 IMDb