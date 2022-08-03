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Марьина роща (сериал, 2012) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

2012, Марьина роща. Серия 3
Драма, Исторический18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Воровскому миру не нравятся отношения Нины с Трошиным. На Трошина нападают хулиганы. На одном из них, Леше Красном, сапоги пропавшего в Марьиной роще участкового.

Страна
Россия
Жанр
Исторический, Драма, Детектив
Качество
SD
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Марьина роща»