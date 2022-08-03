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Марьина роща
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Марьина роща (сериал, 2012) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн

2012, Марьина роща. Серия 13
Драма, Исторический18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Бандиты остановили состав на железной дороге, убили старшего машиниста и похитили груз тушенки, предназначенный для военных.

Страна
Россия
Жанр
Исторический, Драма, Детектив
Качество
SD
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Марьина роща»