Мама в гневе. Сезон 1. Серия 9
Wink
Сериалы
Мама в гневе
1-й сезон
9-я серия
9.12015, Angry mom (Aenggeurimam)
Драмы, Комедии16+

Мама в гневе (сериал, 2015) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Молодая мать-одиночка Чо Ган-джа раньше слыла грозой всей округи. Но еe время прошло, и теперь уже еe дочь ходит в школу, а сама женщина занята своим ресторанчиком.

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Информация

Страна
Южная Корея
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.5 IMDb