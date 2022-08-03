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Мама в гневе
1-й сезон

Мама в гневе (сериал, 2015) сезон 1 смотреть онлайн

9.12015, Angry mom (Aenggeurimam) 16 серий
Драма, Комедия16+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Молодая мать-одиночка Чо Ган-джа раньше слыла грозой всей округи. Но еe время прошло, и теперь уже еe дочь ходит в школу, а сама женщина занята своим ресторанчиком.

Страна
Южная Корея
Жанр
Комедия, Драма

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.4 IMDb