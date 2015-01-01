Мама в гневе (сериал, 2015) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн бесплатно

Мама в гневе. Сезон 1. Серия 10
Мама в гневе
1-й сезон
10-я серия
9.12015, Angry mom (Aenggeurimam)
Драма, Комедия16+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Молодая мать-одиночка Чо Ган-джа раньше слыла грозой всей округи. Но еe время прошло, и теперь уже еe дочь ходит в школу, а сама женщина занята своим ресторанчиком.

Страна
Южная Корея
Жанр
Комедия, Драма
Качество
Full HD
Время
62 мин / 01:02

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.5 IMDb