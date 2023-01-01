Мама в гневе
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Мама в гневе
9.12015, Angry mom (Aenggeurimam) 1 сезон
Драмы, Комедии16+

Мама в гневе (сериал, 2015) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

В школе Чо Кан-чжа была любительницей подраться. Но раннее материнство перевернуло ее жизнь, и ей пришлось быстро повзрослеть. И вот ее дочь уже школьница, только ее школьная жизнь не сравнится с маминой. Она постоянно подвергается издевательствам и травле. Этого Кан-чжа стерпеть не может и, чтобы защитить дочь, снова садится за школьную парту.

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Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.5 IMDb