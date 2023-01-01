Мама в гневе (сериал, 2015) смотреть онлайн

Сюжет

В школе Чо Кан-чжа была любительницей подраться. Но раннее материнство перевернуло ее жизнь, и ей пришлось быстро повзрослеть. И вот ее дочь уже школьница, только ее школьная жизнь не сравнится с маминой. Она постоянно подвергается издевательствам и травле. Этого Кан-чжа стерпеть не может и, чтобы защитить дочь, снова садится за школьную парту.



Все сезоны сериала Мама в гневе смот�реть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.