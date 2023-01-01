Мама в гневе (сериал, 2015) смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 16+61 мин
Мама в гневе
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+63 мин
Мама в гневе
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+62 мин
Мама в гневе
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+61 мин
Мама в гневе
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
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Мама в гневе
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+63 мин
Мама в гневе
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+62 мин
Мама в гневе
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+60 мин
Мама в гневе
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+63 мин
Мама в гневе
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 16+63 мин
Мама в гневе
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 16+60 мин
Мама в гневе
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 16+60 мин
Мама в гневе
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 16+59 мин
Мама в гневе
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 16+59 мин
Мама в гневе
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 16+60 мин
Мама в гневе
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 16+61 мин
Мама в гневе
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
Сюжет
В школе Чо Кан-чжа была любительницей подраться. Но раннее материнство перевернуло ее жизнь, и ей пришлось быстро повзрослеть. И вот ее дочь уже школьница, только ее школьная жизнь не сравнится с маминой. Она постоянно подвергается издевательствам и травле. Этого Кан-чжа стерпеть не может и, чтобы защитить дочь, снова садится за школьную парту.
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Информация
СтранаЮжная Корея
ЖанрыКомедии, Драмы
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.5 IMDb