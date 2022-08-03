Мама в гневе. Сезон 1. Серия 3
Wink
Сериалы
Мама в гневе
1-й сезон
3-я серия
9.12015, Angry mom (Aenggeurimam)
Драма, Комедия16+

Мама в гневе (сериал, 2015) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Молодая мать-одиночка Чо Ган-джа раньше слыла грозой всей округи. Но еe время прошло, и теперь уже еe дочь ходит в школу, а сама женщина занята своим ресторанчиком.

Страна
Южная Корея
Жанр
Комедия, Драма
Качество
Full HD
Время
61 мин / 01:01

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.4 IMDb