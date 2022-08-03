Черепашка
Wink
Детям
Малышарики
2-й сезон
Черепашка
8.92015, Черепашка
Мультсериалы, Для самых маленьких0+

Малышарики (мультсериал, 2015) сезон 2 серия 44 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон

О сериале

Мультсериал о том, какими любимые герои «Смешариков» были в детстве. Вместе с шарообразными малышами юные зрители учатся бегать, прыгать и делать множество других интересных вещей, а также постоянно открывают что-то новое в окружающем мире. «Малышарики» – «Смешарики» для самых маленьких!

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Мультсериалы, Для самых маленьких
Качество
Full HD
Время
5 мин / 00:05

Рейтинг

8.9 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Малышарики»