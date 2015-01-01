Макс и друзья-игрушки (мультсериал, 2015) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн
8.22015, Макс и друзья-игрушки. Серия 7
Мультсериалы0+
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Сюжет
Ваш малыш не умеет считать, читать и не знает названия цветов и фигур? Не знаете, с чего начать изучение? Паровозик Макс поможет! Каждый день герой отправляется в путешествие и изучает азы, необходимые малышам. Познавательный мультфильм поможет маленьким зрителям полюбить учeбу.
Сериал Макс и друзья-игрушки 1 сезон 7 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаРоссия
КачествоFull HD
ЖанрыМультсериалы
Рейтинг
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