Макс и друзья-игрушки. Серия 7
Wink
Детям
Макс и друзья-игрушки
1-й сезон
7-я серия

Макс и друзья-игрушки (мультсериал, 2015) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

8.22015, Макс и друзья-игрушки. Серия 7
Мультсериалы0+

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Сюжет

Ваш малыш не умеет считать, читать и не знает названия цветов и фигур? Не знаете, с чего начать изучение? Паровозик Макс поможет! Каждый день герой отправляется в путешествие и изучает азы, необходимые малышам. Познавательный мультфильм поможет маленьким зрителям полюбить учeбу.

Сериал Макс и друзья-игрушки 1 сезон 7 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Мультсериалы

Рейтинг

8.0 КиноПоиск