Макс и друзья-игрушки
Wink
Детям
Макс и друзья-игрушки

Макс и друзья-игрушки (сериал, 2015) смотреть онлайн

8.22015, Макс и друзья-игрушки 1 сезон
Развивающие0+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Ваш малыш не умеет считать, читать и не знает названия цветов и фигур? Не знаете, с чего начать изучение? Паровозик Макс поможет! Каждый день герой отправляется в путешествие и изучает азы, необходимые малышам. Познавательный мультфильм поможет маленьким зрителям полюбить учeбу.

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