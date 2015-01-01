Макс и друзья-игрушки (мультсериал, 2015) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
8.22015, Макс и друзья-игрушки. Серия 3
Мультсериалы0+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Ваш малыш не умеет считать, читать и не знает названия цветов и фигур? Не знаете, с чего начать изучение? Паровозик Макс поможет! Каждый день герой отправляется в путешествие и изучает азы, необходимые малышам. Познавательный мультфильм поможет маленьким зрителям полюбить учeбу.
СтранаРоссия
ЖанрМультсериалы
КачествоFull HD
Время9 мин / 00:09
Рейтинг
8.0 КиноПоиск