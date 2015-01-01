Макс и друзья-игрушки. Серия 3
Wink
Детям
Макс и друзья-игрушки
1-й сезон
3-я серия

Макс и друзья-игрушки (мультсериал, 2015) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

8.22015, Макс и друзья-игрушки. Серия 3
Мультсериалы0+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Ваш малыш не умеет считать, читать и не знает названия цветов и фигур? Не знаете, с чего начать изучение? Паровозик Макс поможет! Каждый день герой отправляется в путешествие и изучает азы, необходимые малышам. Познавательный мультфильм поможет маленьким зрителям полюбить учeбу.

Сериал Макс и друзья-игрушки 1 сезон 3 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы
Качество
Full HD
Время
9 мин / 00:09

Рейтинг

8.0 КиноПоиск