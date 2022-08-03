Макс и друзья-игрушки. Серия 4
Макс и друзья-игрушки (мультсериал, 2015) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Эта серия пока недоступна

О сериале

Ваш малыш не умеет считать, читать и не знает названия цветов и фигур? Не знаете, с чего начать изучение? Паровозик Макс поможет! Каждый день герой отправляется в путешествие и изучает азы, необходимые малышам. Познавательный мультфильм поможет маленьким зрителям полюбить учeбу.

