Макс и друзья-игрушки (мультсериал, 2015) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
8.22015, Макс и друзья-игрушки. Серия 4
Мультсериалы0+
Ваш малыш не умеет считать, читать и не знает названия цветов и фигур? Не знаете, с чего начать изучение? Паровозик Макс поможет! Каждый день герой отправляется в путешествие и изучает азы, необходимые малышам. Познавательный мультфильм поможет маленьким зрителям полюбить учeбу.
СтранаРоссия
ЖанрМультсериалы
КачествоFull HD
Время6 мин / 00:06
8.1 КиноПоиск