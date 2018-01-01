WinkДетямМакс и друзья-игрушки1-й сезон
Макс и друзья-игрушки (мультсериал, 2015) сезон 1 смотреть онлайн
8.22015, Макс и друзья-игрушки. Сезон 1 10 серий
Мультсериалы0+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Ваш малыш не умеет считать, читать и не знает названия цветов и фигур? Не знаете, с чего начать изучение? Паровозик Макс поможет! Каждый день герой отправляется в путешествие и изучает азы, необходимые малышам. Познавательный мультфильм поможет маленьким зрителям полюбить учeбу.
СтранаРоссия
ЖанрМультсериалы
Рейтинг
8.0 КиноПоиск