Макс и друзья-игрушки (мультсериал, 2015) сезон 1 смотреть онлайн

Ваш малыш не умеет считать, читать и не знает названия цветов и фигур? Не знаете, с чего начать изучение? Паровозик Макс поможет! Каждый день герой отправляется в путешествие и изучает азы, необходимые малышам. Познавательный мультфильм поможет маленьким зрителям полюбить учeбу.

