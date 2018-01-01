Wink
Детям
Макс и друзья-игрушки
1-й сезон

Макс и друзья-игрушки (мультсериал, 2015) сезон 1 смотреть онлайн

8.22015, Макс и друзья-игрушки. Сезон 1 10 серий
Мультсериалы0+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Ваш малыш не умеет считать, читать и не знает названия цветов и фигур? Не знаете, с чего начать изучение? Паровозик Макс поможет! Каждый день герой отправляется в путешествие и изучает азы, необходимые малышам. Познавательный мультфильм поможет маленьким зрителям полюбить учeбу.

Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы

Рейтинг

8.0 КиноПоиск